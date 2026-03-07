Club Milano travolgente: 5-1 al Bresso. Gallini show, magia finale di Verdoliva

PERO – Vittoria larga e convincente per il Club Milano, che al campo comunale Brera di Pero supera il Bresso con un netto 5-1, al termine di una gara dominata sotto ogni aspetto dalla squadra guidata da mister Bonsignore.

I padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore, imponendo ritmo, organizzazione e qualità nel palleggio. Il lavoro dell’allenatore si vede chiaramente: squadra compatta, principi di gioco ben riconoscibili e grande spirito di gruppo. Il Bresso fatica a contenere le iniziative del Club Milano, che costruisce occasioni con continuità.

Il protagonista assoluto del pomeriggio è Gallini, autore di una splendida tripletta che indirizza la gara già nei primi tempi di gioco. L’attaccante si dimostra cinico e preciso sotto porta, sfruttando al meglio le opportunità create dai compagni e mettendo in costante difficoltà la retroguardia ospite.

Nel tabellino dei marcatori entra anche Cifariello, che trova il gol con una conclusione insidiosa che sorprende il portiere avversario, complice una deviazione non impeccabile dell’estremo difensore.

A chiudere definitivamente i conti ci pensa Verdoliva, che firma la rete più spettacolare della giornata: una giocata di pura classe, una vera e propria prodezza alla Ronaldinho, capace di accendere gli applausi dei circa 50

Paganti sugli spalti.

Oltre alla brillante fase offensiva, da sottolineare anche la solidità difensiva del Club Milano, con Pennisi punto di riferimento del reparto arretrato, sempre attento e sicuro negli interventi.

Con questa prestazione convincente, trascinato dalle giocate di Gallini e Verdoliva e dalla solidità della squadra, il Club Milano porta a casa tre punti meritati, confermando il buon momento della formazione di mister Bonsignore.