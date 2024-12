De Ketelaere show al Gewiss Stadium (3-2). L’Atalanta vince con l’Empoli e ritrova il primato in classifica

I ritmi sono subito alti e frenetici ma è l’Atalanta costretta a inseguire dopo il gol di Colombo al 13′. Al minuto 21 problemi per Gasperini che si trova obbligato a sostituire il suo capocannoniere Retegui per un risentimento muscolare al quadricipite e al suo posto entra Zaniolo. Al 34′ ci pensa De Ketelaere a riportare i nerazzurri sul livello del mare sfruttando un ottimo cross di Zappacosta con un colpo di testa. Al tramonto del primo tempo è Lookman a effettuare il sorpasso sull’Empoli e portare in vantaggio l’Atalanta all’intervallo sul 2-1.

La risolve Charles De Ketelaere nel finale

Al 57′ la riaggancia l’Empoli su rigore con Esposito per il contatto in area tra Djimsiti e Grassi. Quando però la partita sembra andare nella direzione a favore del club toscano bisogna sempre fare i conti con Charles De Ketelaere. Il belga all’86’ si carica la squadra sulle spalle e dopo un’azione solitaria si accentra e col mancino batte Vasquez sul primo palo. Sofferenza finale per i nerazzurri che vincono una partita complicata e si riportano primi in classifica davanti al Napoli in attesa dell’Inter.

Tabellino del match

Reti: 13′ Colombo, 34′ De Ketelaere, 45+1′ Lookman, 57′ rig. Esposito, 86′ De Ketelaere

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Djimsiti (70′ Hien), Kolasinac; Bellanova (80′ Cuadrado), Pasalic, Ederson, Zappacosta (70′ Ruggeri); De Ketelaere, Lookman (70′ Samardzic); Retegui (21′ Zaniolo). All. Gasperini

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (80′ Marianucci), Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi (70′ Maleh), Pezzella; Colombo, Henderson (84′ Sambia); Esposito (71′ Fazzini). All. D’Aversa

Arbitro: Ermanno Feliciani

Ammoniti: 22′ Zaniolo, 64′ Pezzella