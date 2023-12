Intervenuto in conferenza stampa al posto di Walter Mazzarri, il presidente De Laurentiis ha ammesso tutte le colpe fino ad oggi dopo l’esonero di Garcia e le varie sconfitte fatte fino ad ora. Queste le parole del patron azzurro: “Tutto quello che è successo finora è solo responsabilità mia. La colpa non deve andare sui giocatori o sugli allenatori, mi assumo tutte le responsabilità. Devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo”.

De Laurentiis: “Su Gravina e la Supercoppa..”

E poi ancora: “La verità ha varie pieghe, non mi va di tediarvi coi racconti, ma quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia Saudita, quindi intorno al 24-25 gennaio ci vediamo sul mare, ci facciamo una bella cena tutti e vi racconto il mio punto di vista. Poiché voi avete pagine da riempire, radio su cui intervenire, tv in cui ci sono tanti esperti ognuno deve dire la propria. Ma la verità la conosce solo chi vive dall’interno le varie situazioni. Io questo volevo dirvi.

Stasera devo anche pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare un senso di equità, ma soprattutto di spettacolarità al calcio italiano. Non c’è equità nella distribuzione dei cartellini. Ma io non voglio parlare di arbitraggi a sfavore del Napoli, che pure ci sono stati, così come ci sono stati a sfavore di tante altre. Ma caro Rocchi, lei non può permettere che un arbitro butti fuori sia una persona perbene come Palladino che un allenatore con 500 panchine in Serie A come Mazzarri. Questo non è calcio. Sembra che l’arbitro volesse l’utilizzo del cartellino a tutti i costi per mostrare forza e rispettabilità. Invece il cartellino deve essere distribuito con equità. Forse gli arbitri corrono troppo e sembra che non arrivi l’ossigeno al cervello dopo aver corso tanto, allora dico a Rocchi che è il caso di fare i cambi, come facciamo coi calciatori”.