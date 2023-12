Sono queste le parole di Walter Mazzarri a Dazn al termine del deludente pareggio contro il Monza di Palladino: “Cominciamo a dire le cose di ora, non cerchiamo le cose del passato… Su Kvaratskhelia e Osimhen è un continuo provocarli, fate vedere le cose che vanno viste. Fate vedere l’immagine dove lo tengono per 20 minuti e non vengono ammoniti. E’ un momento particolare, non siamo lucidi, con Anguissa, Kvaratskhelia e Gaetano abbiamo preso il portiere calciando da quattro metri. Però fate vedere le immagini perché Kvara stasera l’hanno tenuto un quarto d’ora e nessuno viene ammonito. Poi uno si stanca…”

Parla dell’azione che poi ha portato all’ammonizione di Kvaratskhelia?

“All’84esimo l’hanno tenuto per cinque minuti e poi viene espulso l’allenatore, il fallo su di lui era clamoroso. Alla quinta partita che non si dice mai nulla dopo un po’ ci si stanca. L’altra volta dissi di non voler parlare degli arbitri, ma se rimanevano in dieci e si permette di fare di tutto contro Kvara e Osimhen poi succede questo. A un certo punto sembrava rugby”.