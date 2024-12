De Roon e Zaniolo stendono la Roma (0-2) | Ranieri, non basta il cuore

Partita a duemila all’ora quella dell’Olimpico con Roma e Atalanta che cercano 3 punti nonostante la diversa classifica. La squadra bergamasca, allenata da Gritti, vice di Gasperini, quest’oggi squalificato va subito all’attacco anche se i giallorossi rispondono prontamente al 5′ con una grande occasione per Paredes, che però Carnesecchi para. Al 13′ è ancora la Roma a sfiorare il vantaggio con Konè che lascia partire un bolide di poco alto sul fondo. Al 30′ esce fuori però anche la squadra bergamasca con un taglio perfetto di De Ketelaere servito da Ederson, che però non spaventa Svilar. I primi 45′ dell’Olimpico si concludono con un nulla di fatto.

Roma-Atalanta, bergamaschi a quota 31

La ripresa inizia un po’ come il primo tempo con una clamorosa occasione per i giallorossi grazie al duo Dybala-Dovbyk, che però non riesce a respingere a rete. Al 54′ l’Atalanta effettua un doppio cambio: dentro Samardzic e Cuadrado al posto di Retegui e Ruggeri. I giallorossi occupano la metà campo avversaria anche se non riescono la rete del vantaggio. Altre sostituzioni per la squadra di Gasperini, che sceglie Zaniolo e Brescianini al posto di Lookman e De Ketelaere. Cambi però dentro Ranieri, che ritrova Shomurodov al posto di uno spento Dovbyk. La gara si sblocca al 69′ perchè De Roon porta in vantaggio l’Atalanta grazie ad un tiro deviato da Celik e che beffa Svilar. Doppio infortunio per Ranieri, che in pochi pochi minuti perde Hummels e Cristante al posto di El Shaarawy e Zalewski, così come ormai il cambio fissato Dybala-Soulè. La Roma spinge ma è l’Atalanta a chiuderla all’89’ grazie alla rete di Nicolò Zaniolo, che di testa batte Svilar. La squadra di Gasperini sale a quota 31 mentre i giallorossi rimangono a quota 13 punti.