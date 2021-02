I numeri del derby d’Italia, tempo di Inter-Juventus

Questa sera a San Siro andrà in scena il “classico” italiano tra Inter e Juventus. I nerazzurri arrivano da sei risultati utili consecutivi, quattro vittorie e due pareggi. La Juventus, con un rullino di quattro vittorie in altrettante gare disputate, medita vendetta dopo la sconfitta in campionato del 17 gennaio rimediata contro il Biscione.

Derby d’Italia: perché si chiama così?

Pur non essendo un derby nel senso stretto del termine, quando Juventus e Inter si scontrano in una partita di qualsiasi competizione si parla di derby d’Italia. L’espressione, coniata nel 1967 da Gianni Brera, simboleggia l’accesa rivalità che contraddistingue questa sfida. Infatti, fin dagli albori della storia calcio, tale rivalità è sempre stata palpabile su tre aspetti: tifoseria, palmares e società. Il classico italiano è la sfida più giocata nella storia del campionato italiano (238), le due formazioni sono tra le più titolate al mondo e rappresentano due tra le società con il maggior fatturato. L’incontro tra l’Inter e la Juventus è stato spesso visto come la metafora della rivalità in ambito politico-economico che divide Milano e Torino oltreché di quella tra due famiglie storiche come i Moratti e gli Agnelli.

I numeri delle partite tra Juventus e Inter

Le due squadre si sono incontrate ufficialmente 238 volte con 108 vittorie della Juventus, 58 pareggi e 72 vittorie dell’Inter. Ad oggi, il derby d’Italia è la sfida più giocata nella storia del campionato italiano con 202 incontri. Per quanto riguarda i derby in Coppa Italia, le sfide andate in scena sono 31 con 14 vittorie per la Juventus, 10 per l’Inter e 7 pareggi.

Curiosità e rivalità: una rima non banale

Il derby d’Italia è l’unico caso registrato nel calcio professionistico italiano nel quale un club (Juventus) ha battuto un altro in più di cento incontri ufficiali. Per ben 18 anni l’Inter non è riuscita a battere la Juventus a Torino: dal 16 maggio 1965 al 1 maggio 1983. Il record di imbattibilità dell’Inter a San Siro contro la Juve è invece di 9 anni: dal 5 giugno 1932 all’11 maggio 1941. La vittoria con il maggior scarto a favore della Juventus è il 9-1 del 10 giugno 1961 (allora l’Inter si schiero con la squadra Primavera). Vittoria con il maggior scarto a favore dell’Inter è il 6-0 del 4 Aprile 1954.