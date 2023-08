DFL-Supercup: Lipsia-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

In palio la Supercoppa di Germania

Primo trofeo stagione in palio in Germania. Il Bayern Monaco, vincitore della Bundesliga in un finale al cardiopalma con il Borussia Dortmund, sfida il Lipsia, detentrice della DFB-Pokal (Coppa di Germania, vinta per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte). Bayern trasformato dalla presenza di Kim Min–Jae, miglior difensore dell’ultima Serie A, arrivato dal Napoli, e Guerreiro, sostituto del partente Lucas Hernandez, passato al Paris Saint-Germain, entrambi all’esordio in una partita ufficiale con il nuovo club; il Lipsia, invece, chiamato a rimpiazzare i partenti Nkunku, Gvardiol e Szoboszlai, punterà sui giovani talenti Openda, Sesko e Seiwald, due dei quali già militanti in orbita Red Bull. Il match, in programma questa sera alle 20.30 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà visibile su Sky Sport (253), e in streaming su Sky Go e Now.

DFL-Supercup: Lipsia-Bayern Monaco, probabili formazioni

LIPSIA (4-2-2-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Schlager, Haidara; Forsberg, Dani Olmo; Openda, Werner. All. Rose.

BAYERM (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, De Ligt, Kim, Davies; Goretzka, Laimer; Coman, Musiala, Gnabry; Tel. All. Tuchel.