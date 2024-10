Thiago Motta prima di Lipsia – Juventus: “Sarà una partita aperta, in campo per vincere”

Thiago Motta alla vigilia della sfida Champions tra Lipsia e Juventus parla della squadra, del momento dei bianconeri e di scelte. Riguardo la formazione non si sbilancia, di seguito le parole come riportate da mediaset.

LA CONFERENZA DI THIAGO MOTTA IN DIRETTA

Che partita sarà?

“Sarà bella e aperta, contro una squadra competitiva che gioca bene a calcio. Vogliamo dare continuità, lotteremo per vincere. Dobbiamo metterli in difficoltà”.

Rose ha detto che la Juventus puà vincere la Champions

“Noi dobbiamo essere concentrati e dobbiamo avere rispetto per gli avversari, tutto il resto…”

Un pensiero per Bologna-Liverpool

“Spero vincano, ma io penso al Lipsia e a fare una buona prestazione per un risultato positivo”.

Partita bloccata?

“I dati significano tanto per le squadre che sono solide, ma siamo due squadre che non ci mettiamo dietro. Domani dobbiamo fare una buona prestazione e completa. Dobbiamo giocare bene a calcio e giocare con qualità, stare attenti alla fase difensiva”.

Sulla formazione

“Tutti stanno bene per giocare, Koop ha libertà a sinistra e destra. Cambiaso lo stesso, perché sa fare terzino e centrocampista. Abbiamo un vantaggio, vediamo come andremo in campo domani”.

Thuram o McKennie

“Non dirò la formazione come l’altro giorno, loro possono giocare insieme. Vediamo se inizieranno insieme, uno o l’altro. Chi gioca o chi subentra deve comunque aiutare sempre”.

Una Juventus da Champions diversa?

“Tutte le partite sono diverse, in base all’avversario. Ma una cosa è sicura: non vogliamo metterci indietro ad aspettare, a subire. Cercheremo sempre di avere il controllo. A volte ci si riesce, altre no. Ma abbiamo dimostrato che possiamo essere compatti, difenderci da squadra e contrattaccare. La squadra deve essere completa”.