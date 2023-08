Newcastle-Aston Villa, probabili formazioni e dove vederla

I Magpies ospita l’Aston Villa di Emery

Riparte la Premier League. Il Newcastle di Howe sfida l’Aston Villa nella prima giornata di campionato. I Magpies, reduci dalla qualificazione alla UEFA Champions League, che mancava dalla stagione 2002/2003, provano ad alimentare le proprie ambizioni grazie ad una campagna acquisti importante con l’arrivo di calciatori del calibro di Sandro Tonali, dal Milan, e Harvey Barnes, dal Leicester. L’Aston Villa di Unai Emery, tornata in Europa (qualificata alla Conference League, proverà a ripetersi in questa stagione. Quello di questa sera non è il primo scontro stagionale tra i due club: infatti, Newcastle e Villans sono stati protagonisti di una spettacolare amichevole, disputata lo scorso 24 luglio, terminata 3-3. Il match, in programma oggi alle 18.30 al St’ James Park di Newcastle, sarà visibile su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (255), e in streaming su Sky Go e Now.

Newcastle-Aston Villa, probabili formazioni

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Botman, Targett; Tonali, Guimaraes, Longstaff; Almiron, Wilson, Isak. All. Howe

ASTON VILLA (3-4-3): Martinez; Mings, Konsa, Torres; Cash, Tielemans, Douglas Luiz, Digne; Diaby, Watkins, Bailey. All. Emery