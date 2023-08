Calciomercato, Mario Rui come Kim | Cessione vicina

E’ notizia di poche ore il malcontento di Mario Rui, che avrebbe chiesto la cessione al Napoli. E proprio di questo ha parlato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato a Sky Sport: “Mario Rui, esterno difensivo portoghese e il suo agente, hanno comunicato oggi all’allenatore Rudi Garcia e al presidente Aurelio De Laurentiis che nel caso in cui arrivasse un’offerta il giocatore vorrebbe lasciare il club azzurro. L’ex Roma ed Empoli ha manifestato una certa insoddisfazione dovuta allo stallo sul rinnovo di contratto.”

Calciomercato, Mario Rui verso l’uscita | I dettagli

E poi ancora: “Questa insoddisfazione nasce da un impegno preso dal presidente De Laurentiis, a cui non sarebbe stato seguito però il prolungamento del contratto di Mario Rui (in scadenza nel 2025). Il giocatore avrebbe prolungato con il Napoli anche a cifre inferiori dalle attuali. Il portoghese può quindi davvero lasciare il club azzurro dopo la grande stagione culminata con la vittoria dello scudetto.” Il calciatore interessa sia in Premier League che alla Lazio, vedremo se il presidente lascerà andare il suo terzino migliore in questa sessione di mercato.