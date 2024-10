Juventus pronta per la sfida Champions, Thiago Motta pronto per il Lipsia. Bianconeri con Vlahovic in attacco come vertice alto.

Le probabili formazioni di Lipsia-Juventus:

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Nuse, Seiwald, Haidara, Simons; Openda, Sesko. All. Rose.

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona. Kalulu, Bremer, Cambiaso; Fagioli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.