“L’Inter è la squadra più forte e penso che alla fine vincerà lo scudetto. L’unico dubbio è vedere cosa potrà succedere nella seconda parte della stagione, ma i nerazzurri hanno la rosa migliore, hanno giocatori in panchina che sono titolarissimi. Il Napoli? Era prevedibile, non si costruisce qualcosa dal nulla”.

Di Biagio sicuro: “L’Inter vincerà lo scudetto”

E poi ancora: “Ora Mazzari ci sta provando, ma non è semplice. Se prendiamo gli undici titolari, anche la Roma non è inferiore a nessuno, ma poi c’è il discorso della rosa”. Sono queste le parole di Luigi Di Biagio, ex calciatore di Roma e Inter intervenuto ad Affile nel corso del Premio nazionale di calcio “MM7”