Con Smalling fuori a tempo indeterminato e Ndicka out a gennaio per la Coppa d’Africa, la Roma ha l’urgenza di rinforzare la difesa durante il mercato di gennaio. Come noto, José Mourinho può contare solo su tre difensori cioè Mancini, Llorente e Ndicka. Kumbulla si sta allenando con la squadra, ma sarà disponibile entro poche settimane e dovrà quindi lavorare per tornare in forma. Pertanto, il club capitolino dovrà intervenire a gennaio per prendere un difensore per rafforzare il reparto.

I nomi per la difesa

Il “Corriere della Sera” predispone un elenco di nomi per il mercato di gennaio. Il primo è quello di Arthur Theate (23) del Rennes, seguito da Pol Lirola (26) del Frosinone e da Eric Dier (29) del Tottenham, che ha già lavorato con Mourinho. L’ultimo nome è quello di Oumar Solet (23) del Salisburgo, che ieri ha ammesso di voler giocare in un campionato top e dicendo che con un allenatore come Mourinho potrebbe solo migliorare.