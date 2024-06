Di Lorenzo: “Conte grandissimo ma parlerò a tempo debito. Voglio fare un grande Europeo”

Giovanni Di Lorenzo in ritiro con gli azzurri in Germania per preparare l’Europeo ha parlato in conferenza stampa sulla nazionale e sul suo futuro, ecco le sue dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.com.

Di Lorenzo: “Ho parlato con il Napoli a fine campionato, ma ora penso solo all’Europeo”

Si dice che vuoi lasciare il Napoli, ci puoi spiegare la tua versione?

“Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla… Si sta scrivendo tanto, avrei potuto decidere anche di non venire ma io sono sereno. Ho parlato con la società a fine campionato, ci siamo parlati, ma ora la concentrazione è massima su questa competizione. Ciò che dà fastidio è questo supporre cose, ciò che mi interessa è fare bene qui con la Nazionale”.

Riesci ad essere sereno e concentrato solo sull’Europeo?

“Io sono serenissimo. Qualcuno ha detto che sono triste, silenzioso, ma queste sono stronzate. Sono cose non vere e poi la gente vuole mettere in giro cose non vere, io sono serenissimo e pronto ad affrontare questo Europeo con l’Italia. Poi quando ci sarà il momento di parlare del Napoli lo farò, non mi tirerò indietro, ora la cosa più importante è restare concentrato sull’Europeo”.

Conte ha grande stima per te, che effetto ti fa?

“Posso solo essere contento di ciò che ha detto, è un grandissimo allenatore ed essere stimato da lui e da grandi allenatori fa piacere, vuol dire che ciò che ho fatto è stato apprezzato”.

A prescindere dalla decisione, la tua decisione sul futuro è definitiva?

Ho parlato con la società a fine stagione e poi sono venuto in Nazionale. Quando sarà il momento di parlare del Napoli parlerò del Napoli, ma ora la mia testa è qui, voglio fare un grande Europeo”.