Al momento DAZN sembra essere in netto vantaggio su Sky. La decisione definitiva è stata rinviata a giovedi

Nella giornata di ieri c’è stata una riunione per discutere sulla temaica dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Come riferito da Il Corriere della Sera, i presidenti sono molto vicini a prendere una decisone storica: spostare la Serie A su DAZN dopo il dominio di SKY durato per 17 anni. C’è una netta differenza tra le offerte presentate: DAZN propone 840 milioni per il pacchetto delle 7 gare in esclusiva e quello di tre in condivisione, mentre SKY 750 per tutte le partite e altri 50-70 in caso di creazione del canale Ott della Lega. Tra le due proposte ballano quindi100 milioni di euro di differenza.

9 squadre hanno dato l’ok a DAZN

Secondo quanto riportato da La Repubblica, ben 9 squadre sono propense ad accettare la proposta di DAZN. Tra queste ci sono anche i top club italiani, ecco la lista: Lazio, Napoli, Juventus, Inter, Milan, Torino, Atalanta, Verona e Udinese. Le sorti verranno decise giovedi, in 48h tutto può cambiare ma al momento DAZN sembra essere in vantaggio.