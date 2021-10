Milan, Donnarumma dimentica i fischi e fa una promessa al programma Le Iene: “Mi tatuerò il Milan sul braccio”

Gigio Donnarumma va oltre i fischi ricevuti a San Siro contro la Spagna. Il portierone azzurro rinnova pubblicamente a Le Iene la sua fede rossonera e fa una promessa ai suoi ex tifosi.

Milan, il dialogo tra Le Iene e Donarumma

Ecco la trascrizione del dialogo intercorso fra l’inviato de Le Iene e Gigio Donnarumma:

Inviato: Come va?

Donnarumma: Bene, tutto a posto dai.

Inviato: Con il francese? Ti stai ambientando?

Donnarumma: Piano piano!

Inviato: Stai imparando la lingua?

Donnarumma: Sto facendo le lezioni, quindi piano piano poi parlerò in francese.

Inviato: Come si dice mi chiamo Gigio Donnarumma?

Donnarumma: Je m’appelle Gigio!

Inviato: Oh ci siamo! E se ti dico baguette?

Donnarumma: La baguette è anche qui baguette!

Inviato: E se ti dico panchenne? (termine inventato per indicare panchina, ndr.)

(Donnarumma ride).

Inviato: Ti abbiamo visto molto triste a fine partita.

Donnarumma: C’è un po’ di delusione perché ho passato otto anni al Milan e quindi è sempre un’emozione tornare a San Siro. È normale il dispiacere dei fischi. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso milanista, gli otto anni non si dimenticano facilmente.

Inviato: Rimaniamo nelle cose belle, facci vedere il tatuaggio.

Il campione mostra il tatuaggio sul suo avambraccio con la coppa dell’Europeo, la data dell’11 luglio 2021 e la bandiera tricolore che simboleggia la vittoria di questa estate. Poi, d’accordo con l’inviato, si fa apporre una figura trasferibile con lo stemma del Milan e, invitato a commentarla, dice:

Donnarumma: Sempre cuore rossonero!

A questo punto la Iena spiega:

Inviato: Questo tatuaggio l’abbiamo fatto nella speranza che tornando a San Siro, la prossima volta, i veri milanisti, ti accolgano un po’ meglio.

Donnarumma: Lo spero, lo spero davvero.

Inviato: Vuoi dire una cosa a tutti i tifosi milanisti?

Donnarumma: Gli vorrò sempre bene. Sarò sempre un cuore rossonero.

L’inviato gli strappa così una promessa: Quando arrivi a Parigi, vai da un tatuatore e lo fai diventare permanente?

Donnarumma: Vediamo, vediamo…ok va bene!