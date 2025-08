Dovbyk, El Shaarawwy e Ferguson illuminano la Roma | Cannes neutralizzato 3-0

Roma, Ferguson ancora in gol nel test casalingo contro il Cannes

Davanti ai propri tifosi al Tre Fontane, la Roma firma la quarta vittoria in altrettante uscite estive superando il Cannes per 3-0. La serata, illuminata dalla classe di Stephan El Shaarawy, ha confermato ancora una volta il peso specifico del “Faraone” nelle gerarchie giallorosse. È lui ad aprire le danze con una sterzata e un destro preciso che infiamma il pubblico dopo il toccante applauso per ricordare la tragedia che ha colpito Julio Sergio.

L’ex Milan continua a essere il protagonista assoluto: sfiora il raddoppio con una conclusione stoppata da Vanni, poi centra la traversa con un tiro a giro e infine serve a Dovbyk l’assist per il gol del 2-0 a porta sguarnita. Una rete che salva la serata dell’ucraino, poco brillante fino a quel momento, complice un errore clamoroso pochi minuti prima.

Nella ripresa Gasperini rivoluziona l’undici, inserendo Wesley e Ferguson. L’irlandese trova il tris nel finale con un diagonale preciso, dopo essere andato vicino al gol in precedenza. Buoni segnali anche da Soulé e dal neoentrato Angelino, autore dell’assist.

Un test utile per crescere, con l’apporto di un pubblico caloroso e la sensazione che questa Roma possa ancora migliorare molto prima dell’inizio ufficiale della stagione.