Dragusin in scadenza, Juve attenta: il difensore potrebbe lasciare Torino

La Juventus potrebbe dire addio ad un giovane di talento dell'Under 23 che ha giocato anche in prima squadra: Radu Dragusin. Il rumeno è in scadenza, ma sembra non esserci intesa.

Dragusin in scadenza

Il giovanissimo difensore della Juventus Under 23, ma che ha giocato anche nella prima squadra nel periodo di grosse difficoltà per assenze, è in scadenza di contratto. Si tratta del rumeno Radu Dragusin. L’intesa con la società bianconera è molto lontana.

Dragusin verso la Germania

L’intesa per un possibile rinnovo non è stata ancora trovata, sono mesi che a Torino si cerca di concludere, ma sembra non ci siano ancora le basi per pensare ad un futuro solido e duraturo. Questo ha spinto l’agente del difensore centrale rumeno a guardarsi intorno. Dalla Germania arriva l’interesse del Wolfsburg che è una delle squadre che più hanno mostrato voglia di concludere l’affare. Non solo, anche dalla Premier League sono arrivate delle valide offerte. La scadenza del contratto è vicina, la Juventus dovrebbe fare attenzione se non vuole perdere un talento così promettente e giovane: Radu Dragusin.