“Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non puoi fare niente, va venduto. La cosa più importante è sfruttare tutto questo per consolidare il Girona nell’élite”.

Calciomercato, tutti su Dovbyk

Intervistato da Diari de Girona, il ds del club catalano Quique Carcel, ha commentato il futuro di Dovbyk, calciatore piace tanto in serie A e che ora ha un prezzo fuori mercato per le italiane.