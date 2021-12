L’Inter scappa; il Napoli crolla. Kessie e Pedro sono i migliori del turno mentre Juan Jesus paga l’autorete

Ultima giornata del girone d’andata che segna il crollo del Napoli, caduto ancora una volta al Maradona stavolta per mano dello Spezia, alla seconda spedizione corsara in terra partenopea nel 2021. Frena ancora l’Atalanta e ne approfittano le milanesi per sganciarsi in ottica scudetto. Dietro, Spezia a parte, qualche timido accenno di ripresa da parte del Genoa che strappa un punticino proprio agli orobici, mentre preoccupa la situazione della Salernitana, ormai ad un passo dall’esclusione dal torneo per la questione legata alla proprietà. In ottica Fantacalcio, in attesa che il Giudice Sportivo emetta la sua sentenza per la gara non disputata proprio tra i campani e l’Udinese, 6 “politico” a tutti i giocatori amaranto e a quelli della formazione friulana. Vediamo ora, ruolo per ruolo, i Top e Flop dell’ultimo turno (considerando il metodo CLASSIC).

PORTIERI

E’ il bolognese Skorupski il miglior portiere della settimana; il polacco contribuisce alla bella vittoria contro il Sassuolo con due parate importanti su Scamacca e Berardi che gli valgono un bel 7,5 di media. Mantenendo per una volta la sua porta inviolata si segnala l’estremo difensore del Genoa Sirigu che si guadagna un lusinghiero 6,5. Menzione dovuta anche all’esordiente Falcone della Sampdoria che subisce una rete e rimedia un giallo che lo penalizzano in termini di fantamedia (che scende a 5,5) ma non ne intaccano la positiva prestazione. Male l’empolese Vicario, corresponsabile in almeno due delle quattro reti subite che gli valgono la fantamedia peggiore di giornata (1).

DIFENSORI

Ancora una volta Bologna sugli scudi; il miglior difensore della diciannovesima giornata è l’esterno sinistro Hickey che impreziosisce la sua prestazione con un gran gol e tocca quota 10,5 di fantamedia. Alle sue spalle la coppia rossonera Florenzi – Hernandez e l’interista Dumfries, ormai abbonato al gol (terzo consecutivo), tutti con un bel 10 di fantamedia. La sfortunata quanto spettacolare autorete con la quale lo Spezia ha espugnato Napoli costa a Juan Jesus la fantamedia più bassa tra i difensori: 3.

CENTROCAMPISTI

In una stagione per lui non certo esaltante, forse condizionata dalle problematiche contrattuali, Kessie, spostato più avanti da Pioli, trova la sua giornata di gloria e con una doppietta, che gli vale un rotondo 14 in pagella, si erge a Top Player di giornata. Da sottolineare anche la prestazione di Bernardeschi che mette al sicuro la vittoria bianconera e totalizza un lusinghiero 10,5 di fantamedia. Arriva appena al 4, anche a causa dell’espulsione diretta per fallo su Luis Alberto, il veneziano Tessmann.

ATTACCANTI

Sono addirittura in quattro a pari merito, tutti con 10 di fantamedia, i migliori bomber del turno. Tra questi segnaliamo il laziale Pedro che realizza la settima rete personale e la spunterebbe sugli altri se non avesse rimediato un’ammonizione che gli costa 0,5 di malus, ed il sampdoriano Gabbiadini, al quarto centro consecutivo! Dietro la lavagna ancora una volta Pavoletti, in compagnia di Petagna e Lozano, tutti con 5.