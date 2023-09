E’ un Napoli per cuori forti, vittoria a Braga grazie ad un’autorete – La cronaca

Il Napoli domina, subisce il pareggio, ma la porta a casa grazie ad un’autorete

E’ un Napoli per cuori forti, domani il primo tempo a Braga e va in vantaggio grazie ad una rete del capitano Di Lorenzo, nella ripresa cala, subisce il pareggio di Bruma, ma dopo due minuti un’autorete di Niakate riemette a posto le cose per la squadra di Garcia. Nella prima frazione di gioco il Napoli ha creato almeno sette occasioni da rete, con Osimhen che spacca la traversa con un tiro dal limite, prima della rete di Di Lorenzo. Nella ripresa cala e subisce il momentaneo pari, all’ultimo minuto il Braga coglie un clamoroso palo con Pizzi che sarebbe stata una punizione troppo dura per la squadra di Garcia.

Il tabellino

Sporting Braga-Napoli 1-2

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja; Vitor Carvalho (21’st Zalazar), Al-Musrati; R. Horta, Djalo (31’sst Banza), Bruma, Abel Ruiz. A disposizione: Horniceck, Saatci, André Horta, Paulo Oliveira, Mendes, Adrian Marin, Rony Lopez, Pizzi, Joao Moutinho, André Castro. Allenatore: Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13’st Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano (21’st Rapadori), Osimhen, Kvaratskhelia (21’st Elmas). A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Mario Rui, Simeone, Zerbin, Lindstrom, Zanoli, Gaetano. Allenatore: Rudi Garcia.

Reti: 45′ 1’pt Di Lorenzo (N), 39’st Bruma (B), 41’st. aut. Niakate

Ammoniti: Anguissa (N), Osimhen (N), Dajlo (B), Politano (N), Fonte (B)

Recupero: 4’pt