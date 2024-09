Fantacalcio – Consigli di formazione per la quarta giornata

Riparte la Serie A dopo la sosta azzurra

Torna il campionato con un turno non certo semplice da decifrare per i fantallenatori che dovranno tener conto del possibile abuso di turnover da parte dei tecnici alle prese con una giornata compressa tra gli impegni delle nazionali, che hanno visto tantissimi calciatori in giro per il mondo, e l’inizio delle coppe europee, che tra l’altro con la nuova formula presenteranno da subito grandi match. Proviamo a trovare le giuste contromisure per effettuare le scelte più idonee a centrare un buon risultato.

Sarà COMO-BOLOGNA a spezzare il digiuno da Serie A sabato alle 15,00. Cutrone, Belotti e Strefezza saranno le armi affilate di Fabregas ma una chance potreste concederla anche a Da Cunha e Nico Paz. Per i felsinei, che potrebbero essere distratti dall’imminente esordio in Champions, spazio a Fabbian, Orsolini e Dallinga. Jolly: Castro e Casale.

Alle 18,00 sul campo dell’EMPOLI c’è attesa per la JUVENTUS che avrà a disposizione tutti i nuovi arrivi: noi puntiamo, oltre che su Vlahovic, su Douglas Luiz e Koopmeiners; per i padroni di casa, tutt’altro che disposti a fare da vittima predestinata, speranze riposte in Colombo, nel “nuovo goleador” Gyasi e dalla panchina in Esposito e Pellegri che potrebbe respirare aria di derby. Sempre attenzionati Di Gregorio e Gatti.

La domenica si chiuderà con MILAN-VENEZIA, partita sulla carta segnata; i rossoneri devono vincere per scacciare i primi fantasmi stagionali e punteranno su Leao, Pulisic e Abraham; aggiungiamo Theo Hernandez e Maignan. Di Francesco riporrà le possibilità della suq squadra in Pohjanpalo e Oristanio. Dalla panchina occhio a Busio.

Domenica a pranzo si pasteggerà con pesto e carbonara: GENOA-ROMA promette di essere una gara molto intensa e, speriamo, spettacolare. Tra i padroni di casa la terremmo d’occhio la coppia d’attacco Pinamonti-Vitinha e gli inserimenti di Malinovskyi, senza trascurare le folate offensive di Vasquez. Per i giallorossi potrebbe scoccare l’ora di Dovbyk, qualora fosse disponibile dal primo minuto, e Soulè. Naturalmente sempre in canna i “colpi” Dybala e Baldanzi reduce dalla tripletta azzurra.

Alle 15,00 ATALANTA-FIORENTINA potrebbe svelare la reale forza delle due compagini, anche se i nerazzurri arrivano alla sfida con molte defezioni, specie nel reparto arretrato. In ottica Fantacalcio puntiamo su Retegui, Brescianini, Pasalic e De Ketelaere tra gli orobici, Kean, Colpani, Quarta e Sottil fra i gigliati.

Alla stessa ora saranno in campo anche TORINO e LECCE. I granata, lanciatissimi e primi in classifica, avranno in Zapata e Che Adams le loro bocche da fuoco alle quali aggiungiamo Lazaro e Ilic; per i salentini, che si sono appena scrollati di dosso lo zero in classifica, punteranno su Krstovic e Oudin. Chance anche per Rebic dalla panchina. Milinkovic e Falcone anche in chiave modificatore potrebbero fare al caso vostro.

Alle 18,00 in CAGLIARI-NAPOLI dovrebbe giocare dall’inizio Lukaku; al gigante d’ebano abbiniamo Kvaratskhelia e Neres. Dalla panchina può far male Mc Tominay e non tralasciamo le possibilità offensive di Mazzocchi. Per i sardi puntiamo su Mina, Piccoli e l’ex Gaetano; a gara in corso possono dire la loro Viola e Pavoletti.

Sarà MONZA-INTER a chiudere gli impegni domenicali. Nesta punterà su Maldini, Pessina e Djuric; l’ex compagno di squadra Inzaghi invece avrà in Thuram, Taremi e Dimarco le frecce più affilate. In corso d’opera occhio a Lautaro ,Calhanoglu e Frattesi. Sommer puà risultare sempre utile; sorpresissima: Vignato.

Lunedì alle 18.30 PARMA-UDINESE vedrà i padroni di casa in cerca di riscatto dopo la scottante sconfitta del Maradona; per i crociati fari puntati su Man, Bonny e Bernabè; i friulani cercheranno magie da Lucca e Thauvin. Altri possibili “colpi” potrebbero arrivare da Brenner e Sohm.

La quarta giornata avrà in LAZIO-VERONA il suo capitolo conclusivo. All’Olimpico ci si aspetta molto da Castellanos, Dia e Zaccagni per la formazione biancoceleste, mentre per i gli scaligeri potrebbero essere Lazovic, Tengstedt e Duda gli uomini in più. Jolly per Isaksen, Vecino e Harroui.