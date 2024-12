Fantacalcio – TOP Sohm e Gabrielloni; Flop di giornata Provedel, Dorgu e Morata

Conferme e sorprese nella sedicesima giornata

PORTIERI – Meret respingendo la palla calciata dal dischetto da Thauvin che poi ha comunque realizzato il gol, si erge a numero 1 indiscusso della settimana con un bel 8,5 di fantamedia; alle sue spalle si piazzano Turati con 8 (anche per lui un rigore sventato, prestazione migliore ma due reti incassate) e Carnesecchi che con le sue parate salva il primato orobico, resta imbattuto e merita un bel 7,5 in pagella. A livello prestazionale bene anche Leali, Milinkovic, Stankovic e Svilar tutti a quota 6,5 anche se soltanto il granata ed il genoano tenendo inviolata la porta mantengono il voto anche al fanta mentre gli altri due scendono a 4,5. La sufficienza piena (6) evita a Provedel una fantamedia negativa; per lui uno 0 in pagella che penalizza fortemente i suoi estimatori fantacalcistici. Toccano quota 3 (6 di media e 3 reti incassate) Suzuki e Sava mentre Di Gregorio e Montipo’ si fermano al 4 raccogliendo due sfere nei rispettivi sacchi.

DIFENSORI – Grande giornata per i difensori interisti che occupano tre dei primi cinque posti nella classifica dedicata: Dimarco e Dumfries si dividono il primato con 11,5 a testa grazie ad un gol ed un assist mentre Carlos Augusto, Coppoa e Idzes seguono a quota 9,5; a 9 c’è anche Gatti. A livello prestazionale dietro ai due nerazzurri che prendono 7,5, si piazzano Coppola e Tchatchoua con 7. Giornata storta per Dorgu e Giannetti che con le loro autoreti finiscono per ricevere un 5 tramutato in 3 dai rispettivi malus; al 4 si ferma Marusic, poco meglio di Patric e Balogh che meritano 4,5.

CENTROCAMPISTI – Con una doppietta che non serve al Parma per uscire indenne dal confronto con il Verona, Sohm si arrampica alla fantamedia di 13 e risulta il miglior centrocampista e TOP assoluto della settimana; subito dietro Calhanoglu che parte da una media superiore (7,5) impreziosita da un assist e dalla rete dal dischetto ma impoverita da un cartellino giallo. Gol e 7 in pagella valgono il 10 per Paz, Barella, Tete Morente, Anguissa e Ellertsson. A livello di prestazione il turco dell’Inter divide il primato con Neres, anche lui meritevole di un 7,5 ma senza l’aggiunta di bonus. I peggiori nel ruolo sono Tchaouna, Man, Chukwueze, Pellegrini, Pisilli e Karlstrom, tutti con un secco 5 in pagella. Toccano quota 5 per il fanta anche Zaccagni, Rovella, Maldini e Bianco in quanto rimediano un cartellino giallo che abbassa il loro già non buonissimo 5,5.

ATTACCANTI – Aveva segnato in tutte le categorie ma mai in serie A: la rete che decide la sfida con la Roma vale a Gabrielloni il titolo di attaccante TOP di giornata; al suo 8 in pagella aggiunge anche un assist e un cartellino giallo. Che Adams con il gol da distanza siderale che beffa il portiere dell’Empoli e da i tre punti al Torino si merita un bel 7,5 che unito al bonus fa un considerevole 10,5 complessivo. Ben quattro i cannonieri che toccano quota 10 (7+bonus): Odgaard, Thuram, Sarr e Mosquera. Cinque in pagella per cinque calciatori: sono Pedro, Noslin, Morata, Dovbyk e Lucca.