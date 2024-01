EFL Cup: Middlesbrough-Chelsea, le ultimissime sulle formazioni

Semifinale di andata a Middlesbrough per il Chelsea. Pochettino si affida alla linea difensiva a quattro composta da Disasi e Thiago Silva centrali, supportati da Malo Gusto e Colwill sulle fasce. In mediana Enzo Fernandez accanto a Gallagher. In avanti, alle spalle di Broja, spazio per Madueke, Palmer e Sterling.

Le probabili formazioni:

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Glover; van den Berg, Clarke, Fry, Bangura; Howson, Barlaser; Jones, Crooks, Latte Lath; Coburn. All. Carrick.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gallagher, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Sterling; Broja. All. Pochettino.