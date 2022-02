Empoli Cagliari, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al Castellani l’Empoli ospita un Cagliari che è finalmente uscito dalla zona retrocessione. I sardi, infatti, grazie all’inaspettata vittoria della scorsa settimana contro l’Atalanta, sono riusciti a superare il Venezia al terz’ultimo posto in classifica e ora puntano a consolidare la posizione raggiunta. Tra le file degli isolani tornerà anche Joao Pedro che affiancherà l’eroe di Bergamo, Gaston Pereiro. L’Empoli, invece, è a quota 30 punti, abbastanza tranquillo, ma è a secco di vittorie da due mesi e Andreazzoli vuole perciò regalare ai suoi tifosi una gioia.

Empoli Cagliari, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, João Pedro

Empoli Cagliari, i precedenti

I precedenti tra le due squadre in serie A sono solamente 7 con l’Empoli vincente in 6 di questi e il Cagliari solo in una occasione. La vittoria dei sardi al Castellani è datata alla stagione 14/15 con un sonoro poker frutto delle reti di Avelar (doppietta), Sau ed Ekdal. Nell’ultimo incrocio, invece, nella stagione 18/19, fu l’Empoli a imporsi per 2-0 con le marcature di Krunic e Caputo.

Empoli Cagliari, dove vederla

La partita che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN