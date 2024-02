Empoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

I viola sfidano l'Empoli con la speranza di uscire con tre punti dal Castellani e poter lottare per l'Europa

Tra le squadre che si trovano in fondo alla classifica, l’Empoli sembra quella che sta meglio di tutti insieme all’Udinese. Il derby toscano con la Fiorentina, però, non sarà semplice visto che i viola vogliono puntare a qualcosa di più di una semplice Conference. Il match sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di DAZN domenica 18 febbraio alle ore 15.

Probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola

FIORENTINA (4-2-3-1):Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti. All. Italiano