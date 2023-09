Empoli-Inter, occasione per parlare di Mercato? | I dettagli

Empoli-Inter non sarà solo una gara sul campo visto che i nerazzurri puntano due obiettivi che giocano proprio nella squadra di Andreazzoli, e che vogliono riscattarsi già a cominciare proprio dalla sfida di oggi. Si tratta di Fazzini e Baldanzi, che piacciono a tante big in Italia, ma non solo. Questo il punto fatto da Calciomercato.com: “La sfida del Castellani offre l’occasione di vedere da vicino un altro giovane che si è fatto strada anche sul mercato, attirando interessamenti importanti da Juve e Lazio: Jacopo Fazzini. Classe 2003 come Baldanzi, il centrocampista si è conquistato sempre più spazio fino a diventare una risorsa stabile nell’undici titolare e avere una valutazione abbondantemente in doppia cifra. Duttile, capace di giocare da mezzala ma anche nei due davanti alla difesa e in una posizione più avanzata, da un punto di vista tecnico è un profilo che può ben sposarsi con l’idea di calcio di Inzaghi”.

Inter, due obiettivi per Marotta

“Aspettative e riconoscimenti importanti per Fazzini, i toscani sperano siano ora accompagnati anche da un cambio di marcia in campo per aiutare la squadra a risalire la china. E un aiuto lo aspettano anche da Nicolò Cambiaghi, tornato in prestito dall’Atalanta: il classe 2000 aveva ben figurato la scorsa stagione (6 gol in 28 presenze in campionato, un gol nell’unica presenza in Coppa Italia), ora si attende il definitivo salto di qualità che potrebbe permettere anche a lui un altro passo avanti nella carriera, un’occasione con la Dea o l’approdo in un’altra big”, si legge.