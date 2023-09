Calciomercato Inter, Baldanzi: “Ecco quale sarà il mio futuro”

Calciomercato Inter, Baldanzi: “Potrei essere il prossimo ad andar via”

Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli, accostato a Inter e Juventus nella sessione di mercato appena conclusa, ha parlato, ai microfoni del Corriere dello Sport, dal ritiro della nazionale Under 21. Il calciatore ha dichiarato: “Nessuno ovviamente ha mai chiamato me, lo avranno fatto con l’Empoli. Quello che posso dire che è che sono contento di essere rimasto e che la nostra partenza non è stata buona ma abbiamo tutto per rialzarci. E io voglio essere uno di quelli che darà una mano per farlo”.



Tuttavia, il trequartista toscano non ha escluso, però, la possibilità di una separazione dall’Empoli al termine della stagione appena cominciata, aggiungendo: “Sì, so che potrebbe toccare a me, è l’augurio che mi faccio, sarò anche pronto se davvero sarà, ma devo conquistarmi questo salto con il lavoro. L’anno che è appena cominciato dipenderà da me su tutti i fronti”. Dunque, il segnale lanciato dal calciatore è chiaro, le pretendenti sono avvisate.