Eriksson saluta la Curva Nord: “Mai avuto una squadra così forte. Grazie per tutto”

“Grazie mille per tutto. E’ bellissimo vedere tanta gente. Siete forti. Ricordo anni molto belli per me, mi sono trovato benissimo, mai avuto una squadra così forte. è il ricordo della vita, grazie per l’invito e in bocca al lupo per oggi, grazie grazie grazie”.

Eriksson: “Bellissimo vedere tanta gente”

Queste le parole riportate da Lalaziosiamonoi.it di Sven Goran Eriksson, ex tecnico della Lazio, che è tornato all’Olimpico per la gara di quest’oggi contro il Sassuolo, con la Curva Nord che ha voluto omaggiare il tecnico che con la Lazio ha vinto ben 7 trofei.