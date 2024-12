ESCLUSIVA – Albertini: “Presto dare una favorita. Atalanta tra le contendenti”

Demetrio Albertini, ex calciatore di Milan e Lazio, intercettato dall’inviato per SportPaper TV, Samuel Tafesse, al Gran Galà del Calcio di Milano, è intervenuto, in esclusiva, per la trasmissione in onda su RadioRoma News e Bom Channel.

Albertini: “Il Napoli non ha le coppe e ha trovato una quadra”

Chi vede favorito per la corsa scudetto? L’Atalanta, dopo la vittoria contro la Roma, entra tra le plausibili vincitrici, o Inter e Napoli hanno ancora qualcosa in più?

“È ancora presto per dire chi è la candidata al titolo. Posso dire il Napoli. I partenopei non hanno le coppe e sembrano aver trovato una quadra. C’è da fare ancora un percorso, ma sta ottenendo già dei risultati positivi. L’Atalanta non è tra le non favorite e la vedo come una delle possibili contentendi, fino alla fine, per lo Scudetto”.

Hai vissuto degli anni a Roma, che esperienza è stata?

“Ho vissuto un anno, in cui ho vinto la Coppa Italia con la Lazio. Ricordo una bellissima esperienza. Nonostante le difficoltà portammo a casa un trofeo importante per noi e per tutti i laziali”.