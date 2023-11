Sugli infortuni del Milan: “Non credo molto alla causalità, penso che la prevenzione serva moltissimo, quindi bisognerà correre al riparo. Sono uno che non crede alla fortuna/sfortuna in questi casi”.

Che effetto ti fa vedere giocatori così giovani coinvolti nel caso scommesse? E cosa può e deve fare il mondo del calcio.

“Prima di tutto tenere alta l’attenzione, perchè oggettivamente io l’avevo vissuto alla fine della mia carriera, un pizzico di queste scommesse sono completamente diverse a quelle di tanti anni fa, va detto però è una piaga come il doping e tante altre situazioni che sono negative per loro e anche per il nostro sistema”.

Intervista a cura di Samuel Tafesse