ESCLUSIVA – Delio Rossi: “Juve favorita contro la Lazio così come Inzaghi nel derby. E su Atalanta e Fiorentina..”

Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, Delio Rossi, ex allenatore di Lazio, Atalanta, e Fiorentina, tra le tante, ha parlato del match di questo pomeriggio tra la Juventus e i biancocelesti di Sarri.

Delio Rossi: “Mi aspetto Palermo e Samp in A”

1) Che sfida si aspetta questo pomeriggio all’Allianz Stadium, c’è una favorita? E dove la Lazio può vincere la gara? “Una favorita non c’è, se giochi in casa della Juventus non lo sei mai fermo restando che è ancora presto per fare un primo bilancio, che si potrà fare dopo le prime 10 giornate di campionato. Le rose sono state completate gli ultimi giorni di mercato e ora hanno ancora alti e bassi. Oggi non prevedo una bella partita, le squadre saranno attente a curare molto la fase difensiva”.

2) Lei è stato allenatore della Lazio così come Simone Inzaghi, come finirà secondo lei il derby? “Lo stesso discorso, non mi aspetto una partita giocata bene anche se vedo più favorita l’Inter”.

3) Con i tanti acquisti fatti l’Atalanta di Gasperini può insidiare Roma e Lazio? Dove vede la Fiorentina? “Può bissare la scorsa stagione di Conference? La Fiorentina è inferiore alle prime cinque del campionato anche se può esserci sempre una sorpresa come lo è stato gli scorsi anni per l’Atalanta che quest’anno potrà fare ancorsa meglio”.

4) Sulla serie B, lei ha allenato anche Palermo e Sampdoria. Si aspetta che possano tornare presto in serie A? “Io mi auguro di sì, sono legato a tutte le squadre che ho allenato, e in queste due piazze sono stato molto bene e me le aspetto in categorie superiori”.