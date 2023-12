George Puscas potrebbe ritornare in Romania

Il calciomercato invernale è già iniziato, le prime voci si rincorrono sul web ed una di queste riguarda l’attaccante ex Inter, Pisa ed ora al Genoa George Puscas.

Secondo quanto ci risulta Puscas dovrebbe far ritorno in Romania, l’attaccante rossoblu ha una trattativa con il Caf Cluj, club rumeno che sarebbe in vantaggio su Spezia e Bari club della B italiana che lo hanno cercato nelle ultime settimane.

Lo Spezia dell’ex allenatore di Puscas Luca D’Angelo pare e in vantaggio, ma l’alto ingaggio potrebbe aver frenato la trattativa, con il Cluj che ad ora è in vantaggio.