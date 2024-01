ESCLUSIVA – Marino: “La Roma farebbe un grande acquisto con Baldanzi. Dalla Fiorentina mi aspetto il colpo last-minute”

Ai nostri microfoni è intervenuto l'ex direttore di Napoli e Udinese, Pierpaolo Marino che ha detto la sua su Baldanzi e non solo

Intervenuto presso l’Hotel Hilton la Lama, Pierpaolo Marino, ex direttore di mercato di Roma, Udinese e Napoli, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di queste ultime ore di mercato dalla situazione Baldanzi fino ai movimenti di Inter e Juventus.

Marino: “Baldanzi ha tutto. E’ un ottimo professionista”

Queste le dichiarazioni del noto dirigente:

Le piace Baldanzi? Che tipo di calciatore è? “E’ un giocatore che ha tecnica, fantasia, ha tiro ed è un ottimo professionista. La Roma farebbe un grande acquisto in prospettiva ma anche nell’immediato”.

La Juventus ha chiuso per Alcaraz, cosa aspettarsi dalle big in queste ultime 30 ore di mercato? “Non credo che ci saranno ultimi movimenti per le big. La Fiorentina è la squadra più attiva da cui mi aspetto qualcosa (oltre a Belotti) perchè Pradè ha il colpo last-minute”