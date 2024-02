ESCLUSIVA – Oscar Damiani: “Pioli al Milan anche nella prossima stagione. L’Inter ha ipotecato il campionato. Dalla Roma non ci si può aspettare di più”

Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore di Milan, Inter, Juventus e Napoli, intervistato, in esclusiva, ai microfoni di SportPaper.

Cosa pensa del momento del Milan?

“Mi sorprende. È una squadra che ha cambiato molto – ha qualche giocatore importante, altri discreti – e ci vorrà un po’ di tempo per vederla rendere al meglio. Manca qualche campione rispetto al passato; ci sono buoni giocatori, ma non sono sufficienti per competere con una squadra come l’Inter che, diversamente, ha un organico molto più forte.”

Crede che Pioli resterà al Milan al termine della stagione?

“Credo di sì, ed è giusto che resti. Penso che Pioli non abbia responsabilità particolari. Per comprare calciatori, ad oggi, ci vogliono 70-80 milioni, se non si investe è difficile migliorare la squadra. Tuttavia, qualora dovesse arrivare tra le prime quattro il risultato della stagione sarà sufficiente.”

Il Milan, dunque, giocherà la prossima Champions League?

“Penso di sì. Nonostante le difficoltà, il Milan ha mostrato una sua identità di gioco, seppur discontinua. Ha calciatori con qualità importanti come Luftus-Cheek, Leão, Maignan e Theo Hernandez. I rossoneri arriveranno tra le prime quattro.”

Cosa pensa del nuovo cambio in panchina del Napoli?

“Bisognerebbe esser presenti per capire le dinamiche. Dopo Spalletti era difficile ripetersi; questo continuo cambio, tuttavia, non ha aiutato. Il presidente conosce meglio di me, sono scelte fatte per migliorare. Francamente la stagione resta negativa.”

Le italiane riusciranno a superare il turno in Champions League?

“Sono fiducioso, sono partite che si giocano sui dettagli. Resto ottimista.”

Cosa pensa, invece, della Juventus?

“La Juventus non ha grandissimi campioni e sta facendo un campionato positivo; Allegri riesce a tenere bene in mano la squadra. Per il futuro bisognerà investire sul mercato. Con i giovani e con il gioco si mantiene in una posizione di classifica onorevole. Penso che da questa Juve non ci si possa aspettare di più.”

Crede che l’Inter abbia ipotecato il campionato?

“Sì. L’Inter vincerà in carrozza il campionato, ha tanti punti di vantaggio che aumenteranno nel corso della stagione. Facciano anche gli scongiuri gli amici interisti, ma è la realtà. Ha dimostrato di essere una spanna di sopra gli altri: hanno una società importante alle spalle, degli ottimi giocatori e un buon gioco. Ausilio e Marotta hanno fatto un ottimo lavoro, non mi sorprende che siano in testa.”

Nella lotta al quarto posto, chi vede favorito?

“È difficile da dire. L’Atalanta ha qualcosa in più, il Bologna è la sorpresa positiva.”

Le romane, invece?

“Sono un po’ indietro. La Lazio può puntare al quarto posto. Dalla Roma, invece, non ci si può aspettare di più. Spero facciano bene in coppa e che possano andare avanti.”