Esclusiva – Simen Stamsø-Møller: ” Italia ottima destinazione per Solbakken, ma il Pisa deve alzare l’offerta”

Intervista in esclusiva al giornalista Simen Stamsø-Møller

La Norvegia è terra di conquista di molti club europei, ed ora anche l’Italia sta scoprendo nuovi campioni con i nostri scout impegnati in quei fantastici campi ad osservare chi sarà il successore di Haaland.

Anche il Pisa sta scoprendo la Norvegia, e ieri alcuni dirigenti nerazzurri erano presenti sugli spalti per osservare da vicino Markus Solbakken centrocampista del Viking, che ieri neanche a farlo apposta, è stato il migliore in campo ed ha segnato pure una gran rete con un tiro a mazza altezza dal limite dell’area.

I dirigenti nerazzurri hanno avuto un approccio positivo, sia con l’agente del giocatore che con la dirigenza del Viking ed a quanto ci risulta il Pisa ha presentato una prima offerta di 1.8 milioni per Solbakken, che però non è stata ritenuta congrua per la conclusione della trattativa.

A questo punto ci siamo incuriositi ed abbiamo pensato di contattare il giornalista Simen Stamsø-Møller, che ha risposto molto cortesemente ai nostri quesiti.

Questo quanto ci ha riferito Simen:

“Il Pisa ha presentato un’offerta di circa 1.8 milioni di euro, ma il Viking al momento non la ha accettata. L’offerta congrua dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.5 milioni di euro. Solbakken sarebbe felice di trasferirsi in Italia, lui è un tipico regista, un giocatore versatile.”

A questo punto ci attendiamo un rilancio del Pisa, e come sempre accade la trattativa potrebbe chiudersi entro questa settimana, con una cifra intorno ai 2.2 milioni di euro compresa di eventuali bonus.