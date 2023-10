Ivano Bordon, campione del Mondo 1982 e storico portiere dell’Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sport Paper TV in onda su Radio Roma Television.

Bordon: “Vicario potrebbe giocare contro Malta”

Spalletti è partito in quinta dicendo che vuole gente motivata. Cosa ne pensi?

“Penso che Spalletti sia l’allenatore giusto. Non avrà vita facile in questo percorso ed è giusto che voglia calciatori motivati. Sarà più facile a Malta, meno in Inghilterra, che con noi ha un conto aperto.”

Tu sei stato preparatore dei portieri della Nazionale e conosci bene, Buffon è tornato in azzurro, giusto questo passaggio per l’ex estremo difensore? Sarà all’altezza del ruolo?

“Buffon sarà il trait d’union tra squadra e allenatore, lui ha la giusta esperienza e penso che Spalletti sia contento di averlo nello staff. Potrebbe dare molti consigli ed è sicuramente un ruolo che può fare benissimo.”

L’Italia ha una grande tradizioni di portieri, molti vedono in Donnarumma l’erede di Zenga. È giusto che sia lui il titolare di questa nazionale?

“Sceglie l’allenatore. Il metro potrebbe essere l’esperienza in campo internazionale e lui ne ha di più rispetto ad altri. Il suo passaggio dal Milan al Paris non è stato semplice, complice il fatto di avere Navas come concorrente. La testa non l’ha aiutato dopo le numerose polemiche e ha avuto la strada tutta in salita, cosa che non lo rende ancora sereno. Anche Vicario ha esperienza internazionale e potrebbe giocare contro Malta, avversario più abbordabile, ma Spalletti credo non cambierà Donnarumma, che dovrebbe essere titolare contro l’Inghilterra.”

Potrebbe far bene a Donnarumma vedersi sostituito da Vicario?

“Sarà l’allenatore a gestire la cosa, ma dicendolo non avrebbe grossi problemi. Naturalmente, vedersi sostituito o non convocato, senza alcuna giustificazione, potrebbe complicare le cose. Il dialogo è un mezzo necessario.”

Lo storico di Spalletti ci insegna che con le prime donne non ha mai avuto rapporti idilliaci. Buffon potrebbe aiutarlo nella comunicazione?

“Spalletti deve avere un pensiero diverso rispetto a quello utilizzato del club, la Nazionale è differente, c’è un modo diverso di approcciarsi e di parlare con i giocatori. Nel club non ha dato molte spiegazioni, ma con gli azzurri dovrà utilizzare altri metodi. Deve dialogare e i calciatori devono capire che l’allenatore fa le cose per il bene della squadra; non bisogna protestare quando si viene sostituiti come accaduto a Napoli in queste ultime settimane dove si sono verificate situazioni non belle. Buffon può essere utile.”

I portieri italiani non vengono tutelati, non abbiamo troppi stranieri?

“Sì, ci sono molti stranieri. Abbiamo i nostri giovani, anche buoni, ma alcune società, soprattutto le più blasonate, non puntano su di loro. Non comprendo il vantaggio di queste società.”