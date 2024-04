ESCLUSIVA – Edoardo Leo: “Non mi piace fare l’attore-tifoso. Ho grande stima per De Rossi. Felice di tornare a Roma con il mio spettacolo”

Edoardo Leo, attore di fede giallorossa, ospite di Roberta Pedrelli e Luca Iannini a Calcio e Pepe su Centro Suono Sport 101.5. Di seguito le sue parole:

“Il Clandestino” è partito benissimo, con un grandissimo successo. Stai portando in giro uno spettacolo.

“Lo porto in giro da 10 anni, ma quest’anno mi sono preso il tempo per fare questo, e concluderemo al teatro Brancaccio, che è quasi sold out. Sono molto felice di chiudere la tournée a casa mia.”

“Ti racconto una storia” è reading spettacolo, sei partito dall’inizio della tua carriera ad oggi.

“Sono racconti della mia vita. Io difficilmente parlo di me stesso, sono timido e riservato, ma a teatro mi confesso un po’. Sono molto felice di tornare a Roma, soprattutto al teatro Brancaccio che mi ha accolto quando lavoravo con Gigi Proietti.”

Hai un grande amore per Daniele De Rossi e la Roma.

“Non mi piace fare l’attore romanista. Il tifo è una cosa personale, non mi piace che mi facciano domande su questo. Inutile stare lì a pontificare, la vivo molto privatamente. Sono un tifoso come tanti altri. Ovvio che in questo momento particolare, per l’amicizia che c’è per Daniele, è diverso. Vedere una persona che stimo allenatore della mia squadra del cuore fa molto piacere. Non ho opinioni superiori ad altri tifosi, posso parlare con competenza del mio mestiere. Fa molto piacere l’affetto dei romani quando vado allo stadio e quando mi fermano per strada.”