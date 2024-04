ESCLUSIVA – Collovati: “Roma-Lazio, sfida alla pari. Il Milan può vincere l’Europa League, Allegri resta a una condizione”

Fulvio Collovati, ex calciatore e campione del Mondo, elogia Tudor e De Rossi e promuove Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Intervenuto in esclusiva alla nostra redazione, Fulvio Collovati, ex calciatore di Roma, Milan, Inter e campione del Mondo, ha parlato in vista del derby di sabato, della sfida di Europa League tra il Milan e la squadra di De Rossi ma anche delle panchine che scottano in vista della prossima stagione (Allegri e Pioli in bilico).

Collovati: “Roma, terrei Lukaku. Milan, Pioli ha vinto già il suo scudetto”

Sabato ci sarà il derby di Roma, che partita si aspetta? Ci saranno due assenze pesanti come Ndicka e Zaccagni. Chi rischia di più?

“L’assenza pesante è quella della Lazio, Zaccagni è un ottimo esterno però è una sfida alla pari tra due allenatori nuovi che sanno però quello che vogliono, conoscono l’aspetto tattico alla perfezione. La Roma arriva da una prestazione non certo ottima contro il Lecce, la Lazio l’abbiamo vista contro la Juventus, sarà una gara decisa dagli episodi, non c’è una favorita”.

Secondo lei la Roma può arrivare in Champions? E se si, può arrivare tramite il quarto posto oppure ambire alla vittoria dell’Europa League?

“Contro il Milan sfida da 50 e 50, arrivare in fondo è l’obiettivo di entrambe, il Milan sta andando forte mentre la squadra di De Rossi deve ritrovare solamente il miglior Lukaku che nelle ultime partite è mancato”.

Lukaku può rimanere a Roma?

“Dipende, in Italia questi ragionamenti non si possono più fare, se la società investe bene. Osimhen andrà via e i centravanti in giro non sono tanti, o investi su un giovane però è sempre un rischio altrimenti mi terrei Lukaku”.

Parliamo di Allegri e Pioli. Secondo lei gli allenatori di Juventus e Milan sono a rischio per la prossima stagione, soprattutto se Allegri non dovesse vincere la Coppa Italia. Cosa ne pensa?

“Pioli è secondo in campionato, ha vinto già il campionato anni fa e non si può sempre vincere. Il tecnico del Milan è da riconfermare a prescindere, non capisco questo ostracismo nei confronti di Pioli, non vedo allenatore migliore. Fare meglio dell’Inter vuol dire vincere il campionato e in questo momento è difficile, ha un vantaggio importante e i nerazzurri sono primi in campionato ma non tra le prime otto d’Europa, lo abbiamo visto è un mondo a parte, c’è andata e ritorno e basta semplicemente un episodio per cambiare una gara. Pioli merita di rimanere, la Juventus è invece un punto interrogativo. Se Allegri raggiunge gli obiettivi resta, deve arrivare quarto in Champions, inutile dire se vince la Coppa Italia, ormai le società pensano più al denaro che a vincere un trofeo”.