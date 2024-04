ESCLUSIVA – Verdoliva: “Pioli è la causa delle sconfitte nei derby. La società ha già incontrato Palladino”

Ai microfoni di sportpaper.it Marco Verdoliva, voce rossonera di Telenova, col Milan nel cuore. Il noto opinionista ha parlato del momento dei rossoneri, di presente e futuro del club.

Un parere sul derby che potrebbe dare lo scudetto all’Inter.

“A differenza del derby di Champions non abbiamo nulla in palio e potrebbe, finalmente, essere un vantaggio a livello di mentale. Con un allenatore incapace c’ha visto attaccare una squadra che gioca in contropiede. Le sconfitte nei derby sono causa di Pioli”.

Se Pioli divide, chi potrebbe essere il suo sostituto?

“Ibra vuole dare un taglio col passato. Con lui facevo fatica a vedere Conte. Un nome più fattibile poteva essere quello di Thiago Motta. Da ciò che mi dicono, la società avrebbe già fatto una chiacchierata con Palladino. A me sarebbe piaciuto l’allenatore del Bologna. Pioli, ad esempio, ha fatto tanti errori. Come Simic, uno dei prospetti migliori d’Europa, lasciato in panchina. Ho fatto fatica a guardare Theo Hernandez da centrale difensivo contro l’Atalanta. Maldini è stato cacciato per molto meno”.

La sfida con la Roma, cosa ti aspetti, ti preoccupa?

“Sono sempre dell’idea che tutte le partite vadano giocato. La Roma con De Rossi ha avuto una botta di romanismo, era l’unico a poter prendere in mano uno spogliatoio spaccato. Giovedì sarà uno spettacolo sugli spalti. Vedo il Milan leggermente favorito e spero abbia Leão come uomo in più. Io la Roma la temo, soprattutto l’orgoglio e la cattiveria agonistica. Dybala ha una classe diversa, è un calciatore eccezionale; mi sarebbe piaciuto vederlo al Milan”.