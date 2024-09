ESCLUSIVA SPORTPAPER TV – Marco Verdoliva: “Leão alcune volte ha le sembianze di Balotelli. Fonseca non è l’uomo giusto”

Marco Verdoliva, volto noto di SportItalia e voce rossonera di Telenova, è intervenuto ai microfoni di SportPaper TV su RadioRoma News e Bom Channel.

Marco Verdoliva: “Le dichiarazioni odierne di Cardinale sono imbarazzanti”

Il Milan si riprende il derby e torna ad espugnare San Siro.

“Non abbiamo espugnato nulla, San Siro è casa nostra. Ci sono stati degli anni in cui l’Inter ha avuto la meglio per ben 6 volte, ma era già successo a parti invertite, per due volte, negli anni 20′ e negli anni 40′. Tuttavia, il record è sfumato e il tifoso medio interista si è reso conto che la prima squadra, dal 1899, è il Milan. Il derby ha detto questo. Al di là delle difficoltà interne, con Ibrahimovic che crede di essere nella casa del Grande Fratello e Cardinale che rilascia delle dichiarazioni imbarazzanti, vincere un derby è una bella soddisfazione”.

Fonseca può stare tranquillo ora?

“Starà tranquillo per qualche settimana. Per me Fonseca non è l’uomo giusto. Lui e la società non vogliono il bene del Milan. Se un proprietario come Cardinale fa una dichiarazione come quella di oggi – “I tifosi del Milan vogliono solo vincere” – si può stare tranquilli? Ricordiamo anche che nel 2023 furono fatte delle tute rosa-nere-azzurre, tolta subito del mercato con licenziamento in tronco del progettista”.

Prima si parlava del problema Lautaro. Invece, per quanto riguardo Leão, ci deve aspettare di più?

“Leão ha fatto un primo tempo non buono. Nel secondo ha fatto vedere qualche strappo, ma quando hai un numero 10 sulle spalle – con delle caratteristiche importanti inespresse – diventi il primo indiziato in caso di sconfitta. Resterà un’eterna promessa? Probabile. Il treno per diventare un top player mondiale è passato. Erano già arrivate situazioni spiacevoli negli anni scorsi, legati ad eventi mondani, ma gli è stato perdonato tutto per lo scudetto; analogo l’accaduto della Fashion Week, arrivato dopo una brutta sconfitta contro il Liverpool e un derby alle porte: si poteva evitare. Ha preteso un ingaggio pesante, deve fare di più, arrivando almeno a 10 gol. Alcune volte, tuttavia, ha delle sembianze di Mario Balotelli”.