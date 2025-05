Classifica Serie B, prima retrocessione in 79 anni per la Sampdoria. Ai play-off ci va il Cesena

La pagina più oscura della storia della Sampdoria nella serata di Castellamare di Stabia. I blucerchiati pareggiano contro la Juve Stabia e, complici i risultati positivi di Frosinone, Salernitana e Brescia, retrocedono, per la prima volta in Serie C in 79 anni di storia. Il Cesena vince il derby contro il Modena e accede ai play-off.

Classifica Serie B: