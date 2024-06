Euro 2024, la Spagna chiude a punteggio pieno. Battuta 1-0 l’Albania

Il gol di Ferran Torres regala il successo alla Roja

A Dusseldorf va in scena l’ultima gara del girone B tra Spagna e Albania con quest’ultimi che devono necessariamente vincere e sperare in una sconfitta azzurra contro la Croazia per sognare ancora la qualificazione. La squadra di de la Fuente però spinge sull’acceleratore fin dall’inizio e dopo appena 13′ minuti trova il gol del vantaggio con Ferran Torres, imbucato alla perfezione da Dani Olmo. I ritmi restano abbastanza alti per tutta la prima frazione e nel finale Asllani scocca una sassata da fuori ma trova un’ottima risposta di Raya.

Il secondo tempo vede lo stesso monologo iberico con gli albanesi chiamati a resistere alla loro intensità. Tra le occasioni degne di nota Joselu sfiora il raddoppio mentre il nuovo entrato Broja sfiora il pari ma trova un grande Raya. La Spagna chiude un girone perfetto da 5 gol fatti, 0 subiti e 9 punti portati a casa. Morata e compagni dimostrano ancora una volta di essere tra i favoriti e agli ottavi affronteranno una la migliore terza tra i gruppi A/D/E/F.

Albania-Spagna, il tabellino:

Albania – Spagna 0-1

Formazioni

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani(81′ Muci), Laci(70′ Berisha), Bajrami(Hoxha); Manaj(59’Broja).

Ct: Sylvinho.

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Navas, Vivian, Laporte(45′ Le Normand), Grimaldo; Zubimendi, Merino; Ferran Torres(71′ Yamal), Olmo(84′ Baena), Oyarzabal(62′ F. Lopez); Joselu(72′ Morata).

Ct: De la Fuente.