In queste qualificazioni a Euro 2024 non mancano le sorprese: L’Albania di Silvinho si qualifica per la seconda volta ala fase finale dell’Europeo, la Danimarca non sbaglia e stacca il pass battendo 2-1 la Slovenia, un vero e proprio disastro per la Polonia che non battendo la Repubblica Ceca può sperare solo nei play-off.

Euro 2024, la situazione dei gironi

Diventano 13 le squadre qualificate alla fase finale dell’Europeo, oltre a: Germania, Belgio Francia, Portogallo, Spagna, Scozia, Turchia, Austria, Inghilterra, Ungheria, Slovacchia in questa penultima giornata staccano il pass Albania e Danimarca per la fase finale dell’Europeo.

Nel gruppo E nonostante il pareggio con la Moldavia per 1-1, L’Albania di Silvinho e dei tanti giocatori italiani: Berisha(Empoli), Hysaj (Lazio), Ismajili (Empoli), Djimsiti (Atalanata), Asslani (Inter), Ramadani (Lecce), Bajrami (Sassuolo) si prende la seconda storica qualificazione alla fase finale di un Europeo lasciandosi alle spalle Repubblica Ceca (qualificata) e Polonia (deve sperare negli spareggi).

Nel gruppo H non fallisce la partita cruciale per il passaggio del turno la Danimarca di Kasper Hjulmand ,centrocampista ex Lecce, che si impone 2-1 nel match casalingo contro la Slovenia grazie alle reti di Maehle e Delany che fanno gioire tutti i tifosi danesi. Sempre nel gruppo H vincono Israele e Finlandia, la prima 3-1 contro San Marino mentre la seconda con un 4-0 secco contro l’Irlanda del Nord grazie anche al gol dell’attaccante del Venezia, Pohjanpalo.

Nel gruppo C vince e convince l’Italia che batte all’Olimpico 5-2 la Macedonia del Nord. Apre le marcature Matteo Darmian poi doppietta di Chiesa, nel secondo tempo la nazionale di mister Spalleti sbanda e Atanson trova una doppietta rimettendo in discussione il match sul 3-2. Da qui in poi gli azzurri gestiscono e trovando i gol prima con Raspadori e poi con El Shaarawy che chiudono il match sul 5-2.Servirà sangue freddo per gli azzurri nell’ultima partita del girone con l‘Ucraina,dove basterà un punto per staccare il pass per Euro 2024. Nell’altra partita del girone si conferma capolista l’Inghilterra che batte malta 2-0 grazie al solito Harry Kane.

Euro 2024, risultati e classifiche dei gironi

GRUPPO C

Italia-Macedonia del Nord 5-2 (17′ Darmian, 41′ e 45’+3 Chiesa, 81′ Raspadori, 90′ El Shaarawy; 52′ e 74′ Atanasov)

Inghilterra-Malta 2-0 (8′ aut. Pepe, 75′ Kane)

CLASSIFICA: Inghilterra 19 punti, Ucraina 13, Italia 13, Macedonia del Nord 7, Malta 0.

GRUPPO E Moldova-Albania 1-1 (87′ Baboglo; 25′ rig. Cikalleshi) Polonia-Repubblica Ceca 1-1 (38′ Piotrowski; 49′ Soucek) CLASSIFICA: Albania 14, Repubblica Ceca 12, Polonia 11, Moldova 10, Isole Faroer 1.