Riccardo Orsolini è sicuro, l’Italia si qualificherà ad Euro 2024. Durante un’ intervista al Corriere della Sera, nel quale ha allontanato ogni dubbio sulla qualificazione agli Europei 2024: “Spalletti è un professore, sta lì, parla a tutti. Ho capito perché il Napoli ha vinto lo scudetto. Per me è un fenomeno. Sicuramente c’è concorrenza, ma non devo assolutamente temerla. Anzi, quella fa bene – ha sottolineato l’ex giocatore dell’Ascoli -. Non rischiamo niente perché bastano quattro punti. Sarebbe stato meglio vincere a Wembley. Ma io penso, e spero, che riusciremo a qualificarci”.

Orsolini e la scelta di rimanere a Bologna

L’attaccante del Bologna ha spiegato poi la scelta di voler rimanere nel club felsineo, ci ha tenuto a sottolineare come le intenzioni fossero diverse rispetto a quelle del compagno Dominguez che voleva fortemente la Premier League. Nell’intervista continua: “L’Italia? L’ho sempre detto: la mia strada in azzurro passa da quello che faccio con il club. Se faccio schifo qui, non mi chiamano. È così. Tornare in Nazionale dopo più di due anni è stato emozionante, quasi più della prima volta”.