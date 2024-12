Europeo U21, girone ostico per l’Italia di Nunziata | Sarà supersfida con la Spagna

La prossima estate, più precisamente dall’11 al 28 giugno, si terranno gli Europei di categoria per l’Italia U21 di Nunziata. Gli Azzurrini sfideranno nel big match del girone A la Spagna di Lamine Yamal mentre le altre due squadre a completare il raggruppamento sono i padroni di casa della Slovacchia e la Romania. Il debutto per l’Italia in questa manifestazione sarà proprio contro la Romania che è rimasta imbattuta nelle qualificazioni.

Europeo U21, il quadro completo

GRUPPO A: Spagna, Italia, Slovacchia, Romania

GRUPPO B: Inghilterra, Germania, Cechia, Slovenia

GRUPPO C: Portogallo, Francia, Polonia, Georgia

GRUPPO D: Olanda, Ucraina, Danimarca, Finlandia