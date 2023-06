Europeo Under 21: Italia-Norvegia, probabili formazioni e dove vederla

Gli azzurrini obbligati a vincere

Sfida decisiva per gli azzurrini di Nicolato. Dopo la sconfitta per 2-1, nella prima giornata, contro la Francia, gli azzurri si sono riscattati battendo la Svizzera per 2-3, nella seconda partita valida per il girone degli Europei Under 21. L’Italia incontra la Norvegia, ultima a zero punti, e deve vincere per continuare il proprio cammino nella competizione. Il match, in programma questa sera alle 20.45 alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, sarà visibile, in esclusiva, su Rai Due, e in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni:

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Gnonto, Pellegri. Ct. Nicolato.

Norvegia (4-4-2): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Oppegard; Christensen, Hove, Evjen, Kitolano; Botheim, Ceide. Ct. Gunnar Smerud.