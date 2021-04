L’ex capitano dell’Inter pronto a tradire i nerazzurri per la Juve

Mazzola pronto a tradire la sua Inter?

Parole che non son passate inosservate quelle di Sandro Mazzola ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex capitano dell’Inter confessa di esser pronto a diventare juventino: “Io a fare il dg della Juve? Se mi chiamasse Agnelli ci andrei. Ricordo che Gianni mi chiamò dicendomi che andava a vedere di nascosto il grande Torino di papà. Da calciatore però dissi no alla Juve! Mia madre mi disse tuo papà si rivolta nella tomba non puoi andare lì e così rifiutai la Juve. Avevo la maglietta del Toro cucita sulla pelle e la mettevo sempre quando andavo a giocare all’oratorio”. Parole inaspettate e non gradite da parte dei tifosi nerazzurri, pronti a criticare uno degli eroi dell’Inter di Herrera sui social. “Che dici? Che combini Sandro?” Tradimento in vista? Parola a Mazzola.