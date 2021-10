Dove vedere Gp Turchia, ritorno della competizione

Dopo nove anni di assenza l’Istanbul Park è riuscito a tornare in calendario nel 2020, e stavolta è lieto di festeggiare la seconda edizione dal rientro nel Circus. Il GP Turchia varrà come 16° prova iridata del mondiale di F1, e sarà visibile in diretta su Sky ed in differita in chiaro su Tv8.

Proprio in Turchia Lewis Hamilton e Max Verstappen torneranno uno contro l’altro per proseguire il duello più entusiasmante e incerto degli ultimi anni, quello per vincere il titolo Piloti. Tra i due ci sono appena 2 punti dopo quanto accaduto a Sochi, in una lotta che sta entrando nell’ultima parte, dunque nel periodo più bollente e vivo della stagione. Di seguito dove vedere Gp Turchia 2021.

Dove vedere Gp Turchia, gli orari di Sky e Tv8

Ecco dove vedere Gp Turchia: Il Gran Premio di Turchia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in anche differita su TV8.

Il programma completo con gli orari:

Gli orari di Sky

Giovedì 7 ottobre

Ore 17.45 Paddock Live Pit Walk

Ore 19.30 Conferenza stampa piloti (differita)

Venerdì 8 ottobre

Ore 10.15 Paddock Live

Ore 10.30 Prove Libere 1 GP Turchia

Ore 11.30 Paddock Live

Ore 13.45 Paddock Live

Ore 14.00 Prove Libere 2 GP Turchia

Ore 15.00 Paddock Live

Ore 16.00 Conferenza Stampa Team

Ore 17.00 Paddock Live Show

Sabato 9 ottobre

Ore 10.45 Paddock Live

Ore 11.00 Prove libere 3 GP Turchia

Ore 12.00 Paddock Live

Ore 13.30 Paddock Live

Ore 14.00 Qualifiche GP Turchia

Ore 15.15 Paddock Live

Ore 17.00 Paddock Live Show

Domenica 10 ottobre

Ore 12.30 Paddock Live

Ore 14.00 GP Turchia

Ore 16.00 Paddock Live

Ore 16.30 Paddock Live #Skymotori

Ore 19.00 Race Anatomy

Gli orari di Tv8

Sabato 9 ottobre

Ore 18.00 Pre Qualifiche

Ore 18.30 Qualifiche GP Turchia (differita)

Ore 19.45 Post Qualifiche

Domenica 10 ottobre

Ore 16.30 Pre Gara

Ore 18.00 GP Turchia (differita)

Ore 20.00 Post Gara