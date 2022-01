F1, quasi tutto pronto per l’avvio del Mondiale

Dopo un 2021 spettacolare per la Formula 1, con la vittoria all’ultimo giro di Verstappen su Hamilton, è tempo di pensare ai preparativi del nuovo Mondiale. La nuova stagione sarà ricche di novità, a partire dalla rivoluzione sulle monoposto che modificherà profondamente il loro assetto. In un precedente articolo ne abbiamo già ampiamente discusso, clicca qui.

Ecco quindi che tutti i fan delle quattro ruote stanno aspettando con ansia di vedere come saranno fatte le nuove vetture F1. Tra tutte le scuderie, la più attesa è sicuramente la Ferrari. La scuderia di Maranello punterà ad essere la grande protagonista di quest’anno, visto che in molte dichiarazioni hanno affermato di puntare tutto sul Mondiale che sta per partire.

CALENDARIO PRESENTAZIONI F1 2022

Di seguito tutte le date delle presentazioni delle vetture. In aggiornamento.

Aston Martin – 10 Febbraio

McLaren – 11 Febbraio

Ferrari – 17 Febbraio

Mercedes – 18 Febbraio

Red Bull – TBA

Alpine – TBA

Alpha Tauri – TBA

Williams – TBA

Haas – TBA